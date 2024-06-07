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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Миңнеханов Үзбәкстан энергетика министры белән проектларны гамәлгә ашыру турында сөйләште

Миңнеханов Үзбәкстан энергетика министры белән проектларны гамәлгә ашыру турында сөйләште

<p>Татарстан Рәисе <strong>Рөстәм Миңнеханов</strong> Петербург халыкара икътисади форумы кысаларында Үзбәкстанның энергетика министры <strong>Журабек Мирзамәхмүдов</strong> белән бу Үзәк Азия илендә уртак проектларны гамәлгә ашыру барышы турында фикер алышты.

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