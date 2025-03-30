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Российская ски-альпинистка Варвара Прохорова может начать выступать за Армению (Metaratings)

По информации Metaratings, процесс смены гражданства спортсменки находится на продвинутой стадии. В декабре 2024 года Прохорова получила нейтральный статус от  Международной федерации ски‑альпинизма (ISMF) и стала первой из россиянок в зимних видах спорта, допущенной к Кубку мира.

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