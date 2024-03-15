На Ямале кот Кузя стал наблюдателем на выборах

В поселке Тазовский на Ямале кот Кузя стал наблюдателем в избирательной комиссии. Об этом сообщил хозяин животного и член участковой избирательной комиссии Аким Лапсуй «Кузю я нашел шесть лет назад, в прошлые президентские выборы.