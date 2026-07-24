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С 1 августа в России расширят обязательную маркировку товаров

С 1 августа в России расширят обязательную маркировку товаров

С 1 августа в России вводятся новые правила обязательной маркировки товаров системой «Честный знак». Производители и импортеры должны наносить коды на мясные консервы, паштеты и готовые мясные блюда в заводской упаковке.

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