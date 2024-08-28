В ЯНАО будут популяризовать холодное оружие ненцев

На встрече с жителями Надыма губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов высказал мнение, что традиционный ненецкий нож не уступает по качеству якутскому и имеет потенциал стать национальным символом региона в качестве сувенира.