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Как инспекторы ГИБДД обходят закон при проверке на алкоголь — и как водители могут защитить себя

Представьте ситуацию: вы едете по дороге, и внезапно вас останавливает инспектор ГИБДД. Он предлагает пройти проверку на алкоголь.

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