Гастроэнтеролог Машарова предупредила об опасности употребления мороженого для пожилых

Врач-гастроэнтеролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Антонина Машарова рассказала, что неограниченное количество употребления мороженого может усугубить течение патологий сердца и привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей.