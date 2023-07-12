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Гастроэнтеролог Машарова предупредила об опасности употребления мороженого для пожилых

Гастроэнтеролог Машарова предупредила об опасности употребления мороженого для пожилых

Врач-гастроэнтеролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Антонина Машарова рассказала, что неограниченное количество употребления мороженого может усугубить течение патологий сердца и привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей.

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