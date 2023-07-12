Гастроэнтеролог Машарова предупредила об опасности употребления мороженого для пожилых

Врач-гастроэнтеролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Антонина Машарова рассказала, что неограниченное количество употребления мороженого может усугубить течение патологий сердца и привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей.
Популярные статьи
- Путин отказался говорить по телефону с Эрдоганом
- «Шойгу наконец всё?» — появилась информация о новом приемнике министра обороны. На его место пророчат вице-премьера Чернышенко
- «Идите вы лесом»: в Европе поставили РФ ультиматум и потребовали возобновить поставки древесины. Ответ России их сильно удивил
Свежие комментарии