В СМИ рассказали о расстреле отступающих солдат ВСУ украинским заградотрядом

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 декабря рассказал в беседе с «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией и имеющий в распоряжении кадры с беспилотника.
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