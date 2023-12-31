В СМИ рассказали о расстреле отступающих солдат ВСУ украинским заградотрядом

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 декабря рассказал в беседе с «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией и имеющий в распоряжении кадры с беспилотника.