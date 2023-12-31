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В СМИ рассказали о расстреле отступающих солдат ВСУ украинским заградотрядом

В СМИ рассказали о расстреле отступающих солдат ВСУ украинским заградотрядом

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 декабря рассказал в беседе с «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией и имеющий в распоряжении кадры с беспилотника.

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