Путин наградил посла России в Азербайджане и главу департамента Африки МИД

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова орденом Александра Невского, а директора департамента Африки МИД России Всеволода Ткаченко — орденом Дружбы, следует из указа президента, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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