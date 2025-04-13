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В Европе выдвинули резкое требование к ВСУ

В Европе выдвинули резкое требование к ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сдаться, чтобы достичь прочного мира. Такое резкое требование выдвинул европейский профессор Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, его слова приводит РИА Новости.

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