Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сдаться, чтобы достичь прочного мира. Такое резкое требование выдвинул европейский профессор Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, его слова приводит РИА Новости.
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