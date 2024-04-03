Решение российских генералов вызвало панику в ВСУ

Издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных украинских военных сообщило, что фронт Вооруженных сил Украины обрушится в том случае, если российские военные нанесут сконцентрированный удар в одном месте.
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