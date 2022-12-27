Олимпийский чемпион из ХМАО Устюгов примет участие в коньковом спринте Красногорской лыжни

Олимпийский чемпион из Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Устюгов заявлен на спринт свободным стилем, который состоится сегодня, 27 декабря, в Красногорске в рамках пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам.
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