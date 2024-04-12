Кемеровчанку осудили за купленные в интернете водительские права

Жительница Кемерово ответила перед законом за купленное водительское удостоверение.В пресс-службе УМВД Кузбасса сообщили, что сотрудники ДПС остановили автомобиль Honda CR-V III в Рудничном районе для проверки документов.
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