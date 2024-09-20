БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Владимир Алтайцев
    Почему  эта продажная  сука Арбатов  ещё гуляет на свободе?Российская научна...
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УБИЙСТВО АМЕРИКАНСКОГО ДОБРОВОЛЬЦА В ДНР РАССЕЛА БЕНТЛИ РАСКРЫТО. СЛЕДОВАТЕЛИ НАЗВАЛИ ФАМИЛИИ ПРИЧАСТНЫХ К ЕГО СМЕРТИ

УБИЙСТВО АМЕРИКАНСКОГО ДОБРОВОЛЬЦА В ДНР РАССЕЛА БЕНТЛИ РАСКРЫТО. СЛЕДОВАТЕЛИ НАЗВАЛИ ФАМИЛИИ ПРИЧАСТНЫХ К ЕГО СМЕРТИ

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела об убийстве добровольца из США Рассела Бентли в Донецке в апреле 2024 года.

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