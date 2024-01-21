Студенты Владимирского филиала ПИМУ впервые вышли на практику в «Красный крест»

Первокурсники владимирского медвуза проходят практику в пяти отделениях «Красного креста».Студенты Владимирского филиала Приволжского исследовательского медицинского университета впервые вышли на практику.
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