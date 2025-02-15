В секторе Газа остаются 73 израильских заложника, сообщили в офисе Нетаньяху

В секторе Газа продолжают удерживать в заложниках 73 человека. Речь идет как о живых людях, так и о погибших, сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, его слова в субботу, 15 февраля, приводит .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии