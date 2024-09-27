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В Грузии показали Украине результат дружбы с Россией. Половина зрителей отреагировала – "возмутительно"

В Грузии показали Украине результат дружбы с Россией. Половина зрителей отреагировала – "возмутительно"

Правящая партия Грузии опубликовала в качестве предвыборного ролика сравнение своих городов с городами Украины.

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