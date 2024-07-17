Трамп готов отказаться от защиты Тайваня и Украины

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Леонид Ла Рошель

Не стоит распускать розовые сопли по поводу "нашего Трампа". Лобби ВПК в СШОпии преодолеть даже президенту очень трудно, если вообще возможно. Поэтому обещать, это ещё совсем не значит, что получится сделать. Сильно несогласных с "линией партии", извиняюсь, глобального теневого правительства, в СШОпии обычно убивают.