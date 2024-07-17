Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся санкции как средство внешней политики.
Трамп готов отказаться от защиты Тайваня и Украины
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не стоит распускать розовые сопли по поводу "нашего Трампа". Лобби ВПК в СШОпии преодолеть даже президенту очень трудно, если вообще возможно. Поэтому обещать, это ещё совсем не значит, что получится сделать. Сильно несогласных с "линией партии", извиняюсь, глобального теневого правительства, в СШОпии обычно убивают.
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