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Трамп готов отказаться от защиты Тайваня и Украины

Трамп готов отказаться от защиты Тайваня и Украины

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся санкции как средство внешней политики.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не стоит распускать розовые сопли по поводу &quot;нашего Трампа&quot;. Лобби ВПК в СШОпии преодолеть даже президенту очень трудно, если вообще возможно.  Поэтому обещать, это ещё совсем не значит, что получится сделать. Сильно несогласных с &quot;линией партии&quot;, извиняюсь, глобального теневого правительства, в СШОпии обычно убивают.
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