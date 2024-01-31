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Никита Михалков высказался о судьбе Семена Слепакова* в Израиле

Никита Михалков высказался о судьбе Семена Слепакова* в Израиле

Комик Семен Слепаков* еще в 2022 году переехал из РФ в Израиль. Актер и режиссер Никита Михалков в недавнем интервью заявил, что он жалеет о том, что звезда Comedy Club покинул РФ.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Этот лопоухий говнюк Сёма Слепаков России не нужен ни под каким соусом, от слова &quot;совсем&quot;! Пускай &quot;радует&quot; израильтян своим гнилым юмором. Россия предателей НЕ прощает! И правильно делает!
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12 час.
Юрий Золотарев
Года два тому я &quot;посвятил&quot; стишок Сёме. Звучало примерно так: &quot;Я, братва, на свет родился Без морали, без оков. Ну, такой вот получился Дурень - Сёма Слепаков!&quot;.
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12 час.

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