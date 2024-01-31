Комик Семен Слепаков* еще в 2022 году переехал из РФ в Израиль. Актер и режиссер Никита Михалков в недавнем интервью заявил, что он жалеет о том, что звезда Comedy Club покинул РФ.
Никита Михалков высказался о судьбе Семена Слепакова* в Израиле
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Этот лопоухий говнюк Сёма Слепаков России не нужен ни под каким соусом, от слова "совсем"! Пускай "радует" израильтян своим гнилым юмором. Россия предателей НЕ прощает! И правильно делает!
Ответить
12 час.
Юрий Золотарев
Года два тому я "посвятил" стишок Сёме. Звучало примерно так: "Я, братва, на свет родился Без морали, без оков. Ну, такой вот получился Дурень - Сёма Слепаков!".
Ответить
12 час.
Свежие комментарии