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Удары по Украине 1 ноября: по каким объектам попала ВС России за сутки

Удары по Украине 1 ноября: по каким объектам попала ВС России за сутки

Удары по Украине 1 ноября: по каким объектам попала ВС России за сутки Юлия СоколоваВ ночь на сегодняшний день небеса над Украиной озарились огненным светом военных действий.

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