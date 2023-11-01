Удары по Украине 1 ноября: по каким объектам попала ВС России за сутки Юлия СоколоваВ ночь на сегодняшний день небеса над Украиной озарились огненным светом военных действий.
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