Virgin Galactic построила завод для производства космических самолетов Delta

Новое производственное предприятие Virgin Galactic в Месе, штат Аризона / © Virgin Galactic Недавно Virgin Galactic завершила эксплуатацию космического самолета VSS Unity, который использовали для суборбитальных полетов.
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