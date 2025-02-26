Вместо символа СССР, дома-книжки, азербайджанцы построят в Москве "невесть что"

Касательно наших новых взаимоотношений с Азербайджаном, обусловленных высказываниями Алиева по поводу сбитого самолета, закрытием "Русского дома" в Баку, угрозами депутатам Госдумы и много чем другим, военблогер Алексей Живов написал: "Расходятся слухи, что по азербайджанским диаспорам в России – на фоне всех последних событий – уже принято решение.