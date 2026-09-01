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Родителям посоветовали не покупать школьникам дорогие планшеты

Родителям посоветовали не покупать школьникам дорогие планшеты

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рекомендовал выбирать школьникам простые планшеты без лишних функций и покупать технику у проверенных продавцов.

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