Илон Маск и западные инвесторы создадут фонд оборонных технологий

Михаил Федоров, экс-министр обороны Украины, стремится привлечь западных инвесторов и Илона Маска для создания фонда оборонных технологий, который превратит страну в испытательный полигон.
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