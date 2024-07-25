Дмитрий Артюхов рассказал о создании фундамента для нового нацпроекта

Губернатор ЯНАО и глава комиссии Госсовета «Молодежь и дети» Дмитрий Артюхов 24 июля принял участие в установочном совещании с руководителями комиссий Госсовета под председательством помощника президента Алексея Дюмина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии