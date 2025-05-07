Публичный Wi-Fi стал спасением для москвичей на время перебоев мобильной св...

Публичный Wi-Fi стал спасением для москвичей на время перебоев мобильной связиВ связи с ограничениями мобильной связи, вызванными проведением парада Победы, был зафиксирован значительный рост подключений к публичным точкам Wi-Fi, пишет ресурс «Ведомости» со ссылкой на информацию оператора решений для гостевого интернета Hot-WiFi.
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