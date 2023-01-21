Эксперт назвал санкционной фантазией планы ввести два потолка цен на нефтепродукты РФ

Руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко 21 января прокомментировал «Известиям» сообщения о том, что США и союзники договорились ввести два потолка цен на российскую нефть.