ИЗВЕСТИЯ iz

6 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Сейчас девки какие-то бешеные стали в своем большинстве. Раньше мальчишки такими были. Хулиганами. А у этих сейчас во...Школьница получил...
  • лина любимцева
    Прежде всего, пусть США установят ДЛЯ СЕБЯ ГРАНИЦЫ! Через которые они бы никогда больше не лезли!!Лавров указал на ...
  • Елена Бреслова
    все, кто полностью лег под пиндосов откажут!Краснов назвал от...

Эксперт назвал санкционной фантазией планы ввести два потолка цен на нефтепродукты РФ

Эксперт назвал санкционной фантазией планы ввести два потолка цен на нефтепродукты РФ

Руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко 21 января прокомментировал «Известиям» сообщения о том, что США и союзники договорились ввести два потолка цен на российскую нефть.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх