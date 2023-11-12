Исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что США ищут "козла отпущения" для отвлечения внимания от причастности Вашингтона к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".
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