Исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что США ищут "козла отпущения" для отвлечения внимания от причастности Вашингтона к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".