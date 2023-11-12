Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Уже тошнит от новостей про данное семейство... Они всех уж забодали своим сраным лицедейством...Восемнадцатилетня...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    "Ранее советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов заявлял, что российские спасатели готовятся для эвакуации граждан Россий...Погранслужба: 421...
  • Бендер Задунайский
    А вот и кабздец  настал Юрке Гавнюку .ВС РФ уничтожили ...

Экс-подполковник Расмуссен: США ищут "козла отпущения" в подрыве "Севпотоков"

Экс-подполковник Расмуссен: США ищут "козла отпущения" в подрыве "Севпотоков"

Исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что США ищут "козла отпущения" для отвлечения внимания от причастности Вашингтона к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Е Пронина
помимо холов, есть еще варианты, типо палестинцы-хамас,израильтяне правда больше подходят, оборудования больше))🤣
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх