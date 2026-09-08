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МОСИНФОРМ

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Около 3 млн пассажиров перевезли поезда и автобусы «Аэроэкспресс» за лето

Около 3 млн пассажиров перевезли поезда и автобусы «Аэроэкспресс» за лето

Почти 3 миллиона пассажиров перевезли поезда и автобусы компании «Аэроэкспресс» с июня по август 2026 года.

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