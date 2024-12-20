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Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +14°, облачно• Севастополь: +14°, малооблачно• Ялта: +10°, облачно• Алушта: +10°, облачно• Евпатория: +13°, ясно• Саки: +14°, малооблачно• Бахчисарай: +14°, малооблачно• Джанкой: +12°, облачно• Судак: +11°, дождь• Феодосия: +12°.

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