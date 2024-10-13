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Царьград

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Эксперт Черешнев рассказал о внедрении искусственного интеллекта в медицину

Эксперт Черешнев рассказал о внедрении искусственного интеллекта в медицину

В ближайшее время ИИ сможет частично заменить терапевта.Вице-президент МТС по стратегии и инновациям Евгений Черешнев рассказал о том, что искусственный интеллект сможет частично заменить терапевта к 2025-2026 году.

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