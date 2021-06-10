Магнус Карлсен выступит на Кубке мира по шахматам в Сочи

Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен выступит на Кубке мира в Сочи. Соревнования пройдут с 10 июля по 3 августа, участие в них примут 206 гроссмейстеров.
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