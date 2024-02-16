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Вечерний Новосибирск

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На ремонт 14 дорожных объектов потратят миллиард рублей в Новосибирске

На ремонт 14 дорожных объектов потратят миллиард рублей в Новосибирске

На то, чтобы привести в порядок 14 объектов дорожной инфраструктуры, в бюджетах области и города предусмотрено более одного миллиарда рублей, рассказали в мэрии Новосибирска и опубликовали список адресов, по которым будут идти работы: - Дзержинский район: ул.

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