На ремонт 14 дорожных объектов потратят миллиард рублей в Новосибирске

На то, чтобы привести в порядок 14 объектов дорожной инфраструктуры, в бюджетах области и города предусмотрено более одного миллиарда рублей, рассказали в мэрии Новосибирска и опубликовали список адресов, по которым будут идти работы: - Дзержинский район: ул.