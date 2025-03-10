Свела счеты с жизнью: на 63 году умерла знаменитая актриса

На 63 году умерла знаменитая актриса Памела Бах-Хассельхофф! Поклонники в шоке от случившегося. Американская актриса Памела Бах-Хассельхофф, бывшая супруга актера и певца Дэвида Хассельхоффа, по собственному желанию завершила свое земное пребывание.