Свела счеты с жизнью: на 63 году умерла знаменитая актриса

На 63 году умерла знаменитая актриса Памела Бах-Хассельхофф! Поклонники в шоке от случившегося. Американская актриса Памела Бах-Хассельхофф, бывшая супруга актера и певца Дэвида Хассельхоффа, по собственному желанию завершила свое земное пребывание.
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