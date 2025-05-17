«Украинская гадюка»: националистка Надежда Савченко погибла, празднуя свой день рождения

Как сообщают источники, в блиндаж лётчицы и террористки прилетел ФАБ С Украины приходит пока официально не подтвержденная, но вполне достоверная информация — о гибели скандальной украинской летчицы Надежды Савченко, осужденной в России за соучастие в убийстве российских журналистов.
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