«Украинская гадюка»: националистка Надежда Савченко погибла, празднуя свой день рождения

Как сообщают источники, в блиндаж лётчицы и террористки прилетел ФАБ С Украины приходит пока официально не подтвержденная, но вполне достоверная информация — о гибели скандальной украинской летчицы Надежды Савченко, осужденной в России за соучастие в убийстве российских журналистов.