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Мировое обозрение

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«Они предали Родину». Телеведущая Юлия Меньшова как аналог украинских пропагандистов

«Они предали Родину». Телеведущая Юлия Меньшова как аналог украинских пропагандистов

Юлия Меньшова, дочь знаменитых родителей и телеведущая с многолетним стажем, оказалась в центре скандала, который бьет не столько по ее репутации, сколько по самому жанру публичного патриотизма.

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