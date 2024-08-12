В Сербии назвали Вучича следующей целью после покушений на Фицо и Трампа

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков После покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа, следующей целью может стать сербский лидер Александр Вучич, сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
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