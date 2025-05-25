Победа Палоу и авария Шварцмана. Итоги «500 миль Индианаполиса»IndyCarТрёхкратный и действующий чемпион IndyCar Алекс Палоу стал победителем 109-й в истории гонки «500 миль Индианаполиса» и закрыл гештальт.
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