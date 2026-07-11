Лукашенко назвал праздник, значимый для культурной идентичности белорусов

На празднике "Купалье", который проходит в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области, президент Белоруссии Александр Лукашенко акцентировал внимание на значимости этого мероприятия для культурной идентичности белорусского народа.
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