Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Перед вами серия снимков, которую фотограф Майкл Хьюз (Michael Hughes) собирает с 1999 года. Куда бы фотограф ни приехал, он тут же приступает к поиску подходящих дешевых сувениров, чтобы сфотографировать их на фоне местных туристических достопримечательностей для своей коллекции.