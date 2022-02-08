Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели переговоры в Кремле. Собрали главное с пресс-конференции. Путин:— Россию всё ещё пытаются успокаивать тем, что НАТО — сугубо оборонительный союз — США и НАТО проигнорировали озабоченности России по гарантиям безопасности — Нынешние власти Украины взяли курс на демонтаж Минских договорённостей — Политика "открытых дверей" НАТО — вольная интерпретация принципов альянса со стороны США и других стран — В военной стратегии НАТО Москва обозначена противником — Кремль обеспокоен дискриминацией русскоязычного населения на Украине — Россия готова дать политическое убежище Порошенко при необходимости — Не мы двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам Макрон: — Ближающие дни будут решающими — Ещё есть возможность найти мирный путь для Европы — Нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе, но не путём пересмотра существующих договорённостей — Франция и Россия договорились вместе работать над гарантиями безопасности .