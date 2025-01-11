Пётр Толстой про бессмысленные богадельни в виде международных организаций

ЛК

Любовь Кузьмина

Все верно, уважаемый! Наш народ все прекрасно понимает и давно дает рекомендации те же, что и Петр Толстой. Но почему то чинушам это невыгодно, а почему можно догадаться с первого раза. Во первых, конечно это хорошие кормушки для множества сидящих на этих бюджетах. Во вторых, вид деятельности и командировки с определенной пользой для себя родимого. Да мало ли еще какой пользы, приносит участие в этих организациях не для России, а лично для чиновников. Поэтому, в этом деле нужна силовая воля, для ликвидации этих присосавшихся пиявок. Только и всего, а уж польза от пустой траты денег будет наверняка. У нас в России есть очень много мест, где идет недофинансирование.