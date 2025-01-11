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Пётр Толстой про бессмысленные богадельни в виде международных организаций

Пётр Толстой про бессмысленные богадельни в виде международных организаций

  Вице-спикеру ГД понадобилось всего десять минут, чтобы изложить проблемы, требующие незамедлительного решения.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Все верно, уважаемый! Наш народ все прекрасно понимает и давно дает рекомендации те же, что и Петр Толстой. Но почему то чинушам это невыгодно, а почему можно догадаться с первого раза. Во первых, конечно это хорошие кормушки для множества сидящих на этих бюджетах. Во вторых, вид деятельности и командировки с определенной пользой для себя родимого. Да мало ли еще какой пользы, приносит участие в этих организациях не для России, а лично для чиновников. Поэтому, в этом деле нужна силовая воля, для ликвидации этих присосавшихся пиявок. Только и всего, а уж польза от пустой траты денег будет наверняка. У нас в России есть очень много мест, где идет недофинансирование.
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4 час.
Александр Зубков
Толстой! Ну почему же вокруг тебя в думе дебилы-то сидят?
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3 час.
Александр Соломатин
Я уже, навое, охрип от того, насколько громко кричу об этом уже давно... ВЫЙТИ из всех организаций и институтов, где нам откровенно и нагло плюют в лицо!!!!!! Никто не запретит нам создать новые союзы и организации и пригласить туда адекватных людей... А ЭТИ пусть жрут сами себя и дохнут от своего же яда...
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3 час.

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