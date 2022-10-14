Дудчак назвал жизнеспособной идею о перемещении транзита газа в черноморский регион

Эксперт Института Содружества Независимых Государств Александр Дудчак оценил как жизнеспособную идею, выдвинутую лидером Российской Федерации Владимиром Путиным относительно перенесения главной части газового транзита в район Черноморского бассейна.
Эксперт Института Содружества Независимых Государств Александр Дудчак оценил как жизнеспособную идею, выдвинутую лидером Российской Федерации Владимиром Путиным относительно перенесения главной части газового транзита в район Черноморского бассейна.
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