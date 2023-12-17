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Закон и Порядок

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"Главное, чтобы страна чувствовала, что спортсмены являются частью нашего народа"

"Главное, чтобы страна чувствовала, что спортсмены являются частью нашего народа"

До Олимпиады 2024 остается полгода. Но уже сейчас россияне гадают — поедут ли на эти соревнования наши российские спортсмены.

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