📹⚡️Кадры работы поисково-спасательной группы на Ми-8МТВ-5 армейской авиации ВКС России в ходе вчерашней операции по эвакуации пилота Су-35С в Курском приграничье.
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📹⚡️Кадры работы поисково-спасательной группы на Ми-8МТВ-5 армейской авиации ВКС России в ходе вчерашней операции по эвакуации пилота Су-35С в Курском приграничье.