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Российские ученые обучили ИИ анализировать химический состав вина по одной капле менее чем за минуту

Российские ученые обучили ИИ анализировать химический состав вина по одной капле менее чем за минуту

ИИ-система определяет содержание этанола, сахаров, кислот, глицерина и диоксида серы. Об этом в субботу, 10 октября 2026 года, рассказал руководитель лаборатории адаптивных методов обработки данных НИИЯФ МГУ Сергей Доленко.

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