Российские ученые обучили ИИ анализировать химический состав вина по одной капле менее чем за минуту

ИИ-система определяет содержание этанола, сахаров, кислот, глицерина и диоксида серы. Об этом в субботу, 10 октября 2026 года, рассказал руководитель лаборатории адаптивных методов обработки данных НИИЯФ МГУ Сергей Доленко.
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