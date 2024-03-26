«Заседание окончено»: в Совбезе ООН сорвали попытку обсуждения агрессии против Югославии

Попытка обсудить агрессию НАТО против Югославии в Совбезе ООН обернулась громким скандалом. Чувствительную для Запада тему в дни 25-й годовщины начала бомбардировок поднял наш постред при организации Василий Небензя.
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