Крымская газета

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Упреждающий удар ...
  • Виктор Луговой
    Вообще с заголовочками бы поаккуратнее, кхгм... "Ваша книга воюет с нами" и "Ваша книга воюет рядом с нами" - две нек...«Ваша книга воюет...
  • Alex Немо
    Турция сдвинулась примерно на три метра к северо-востоку и юго-западу Подробнее: https://www.m24.ru/articles/nauka/08...Эксперт рассказал...

Какой сегодня праздник: 25 февраля

Какой сегодня праздник: 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, отмечается национальный праздник государства Кувейт, который установлен в честь создания независимого от британского протектората государства Кувейт и коронации эмира Кувейта Абдаллы ас-Салема ас-Сабаха 25 февраля 1961 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх