Какой сегодня праздник: 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, отмечается национальный праздник государства Кувейт, который установлен в честь создания независимого от британского протектората государства Кувейт и коронации эмира Кувейта Абдаллы ас-Салема ас-Сабаха 25 февраля 1961 года.