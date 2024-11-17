Врач назвал продукты, необходимые для женского здоровья

В разном возрасте нужно включать в рацион разную еду Женщинам важно включать в рацион железосодержащие продукты: печень, мясо, рыбу, птицу, фасоль, горох, орехи, овсянку, пшено, гречку, фрукты, сухофрукты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии