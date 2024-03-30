Израиль боевым дроном атаковал миротворцев ООН

Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что Вооружённые силы Израиля атаковали с помощью беспилотника автомобиль Временных сил Организации объединённых наций в Ливане (ВСООНЛ) на юге республики.
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